Пока финансовый директор NVIDIA со всех доступных трибун пытается оправдаться, что цены на видеокарты повышаются помимо её воли, ресурс DigiTimes рассказывает о сытом настоящем тайваньских производителей видеокарт и ноутбуков, которые не могли остаться в стороне от процесса перераспределения доходов от нового криптовалютного бума. В первом квартале этого года чистая прибыль Asustek Computer, например, увеличилась в десять раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В мае выручка этого производителя выросла на 36% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. За первые пять месяцев года выручка компании увеличилась на 58,3% в годовом сравнении.

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Источник изображения: Life Simple

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Gigabyte Technology смогла похвастать увеличением чистой прибыли в четыре раза за первый квартал текущего года, а выручка последовательно обновляет рекорды с марта. Выручка MSI за первые пять месяцев этого года увеличилась на 57,3% в годовом сравнении. Некоторые рыночные обозреватели, на которых ссылается тайваньский сайт, рассчитывают на существенное снижение спроса на ноутбуки и средства добычи криптовалют в 2022 году. Таким образом, в текущем году спрос на эти изделия останется достаточно высоким.