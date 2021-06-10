В ходе технологической телеконференции Bank of America Дэну Макнамаре (Dan McNamara), старшему вице-президенту и руководителю серверного подразделения AMD, пришлось ответить на вопрос ведущего об угрозе новой «ценовой войны» с Intel после выхода новых процессоров последней из марок. Вопрос возник не на пустом месте, поскольку осведомлённые источники ранее не раз отмечали, что по мере укрепления позиций EPYC главный конкурент взялся активно предоставлять скидки на свою продукцию в переговорах с клиентами.

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Источник изображения: AMD

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Дэн Макнамара пояснил, что для AMD ценовой фактор не является решающим, поскольку клиенты выбирают её продукцию как за обеспечиваемое каждым новым поколением процессоров улучшение характеристик, так и за выгодное соотношение цены и производительности. AMD намеревается следовать избранной последовательности анонса новых продуктов, вести переговоры с клиентами, а ценовой фактор хоть и будет учитываться, окажется далеко не на первом месте.