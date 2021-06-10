По данным Jon Peddie Research и Mercury Research, по итогам первого квартала NVIDIA контролировала примерно 81% рынка дискретных видеокарт. На технологической конференции Bank of America финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) присутствовала удалённо, выступая по видеосвязи из своего дома, и когда речь зашла о потенциале роста ёмкости рынка в течение года, она пояснила, каких покупателей привлекают видеокарты нового поколения.

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Источник изображения: Veracast

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За время активного жизненного цикла одной игровой архитектуры, по словам Колетт Кресс, некоторые любители игр успевают несколько раз обновить видеокарту – например, переходя с моделей начального уровня на более дорогие. Поступает в лагерь NVIDIA и «свежая кровь» - новые потребители ранее либо не интересовались играми вообще, либо не обладали видеокартами данной марки. Как уже отмечалось, сейчас менее 20% всех используемых видеокарт GeForce обеспечивают поддержку трассировки лучей на аппаратном уровне, поэтому потенциал модернизации их парка огромен, но NVIDIA не ставит перед собой конкретных целей по скорости экспансии архитектуры Ampere или темпам роста средней цены реализации.