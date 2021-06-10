Американская торговая сеть воздержалась от офлайн-продаж GeForce RTX 3070 Ti
На этой неделе видеокарты GeForce RTX 3070 Ti должны поступить в продажу, а ресурс PC Mag успел выяснить, что в данном случае крупная американская торговая сеть воздержится от повторения опыта с началом продаж GeForce RTX 3080 Ti, которая предлагалась только в физических магазинах, а купить её на сайте было невозможно.
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Квоты на довольно крупные агломерации США не превышали нескольких десятков экземпляров, поэтому насчитывавшие несколько сотен человек многочасовые очереди в местных магазинах состояли преимущественно из уставших и разочарованных людей. В случае со стартом продаж GeForce RTX 3070 Ti данная торговая сеть от подобных экспериментов отказалась, эту видеокарту можно будет купить только через сайт магазина по цене $600. Впрочем, квота от этого вряд ли увеличится, и вся первая партия эталонных GeForce RTX 3070 Ti наверняка будет распродана за считанные секунды. Такой канал продаж, во всяком случае, позволит поддержать социальную дистанцию, которую в «живой» очереди никто особо не соблюдал.
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