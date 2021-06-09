В марте прошлого года вспышка коронавирусной инфекции на несколько недель остановила производство ноутбуков в нескольких регионах Китая, теперь ситуация может повториться в связи с появлением эпицентров заражения на Тайване и в Малайзии, как отмечает сайт DigiTimes. По крайней мере, здесь производятся некоторые необходимые для выпуска ноутбуков компоненты, и перебои с их поставками усугубят ситуацию в отрасли.

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Источник изображения: Lightfield Studios

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В целом же, как отмечает тот же источник, итоги мая очень порадовали тайваньских производителей ноутбуков и видеокарт. Они рассчитывают завершить этот квартал с хорошей выручкой, да и прогнозы на оставшийся до конца года период дают оптимистичные. Необходимость самоизоляции жителей различных стран сохраняется, подогревая спрос на новые ноутбуки.