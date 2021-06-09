В сфере контрактного производства чипов уже продаются квоты на 2023 год
По информации DigiTimes, ситуация с загрузкой производственных мощностей по контрактному выпуску полупроводниковых компонентов продолжит оставаться напряжённой до конца этого года. Некоторые из клиентов формируют контракты не только на следующий год, но и на 2023-й.
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Напомним, что TSMC намеревается в ближайшие три года потратить $100 млрд на расширение производства, поэтому предложение на рынке соответствующих услуг будет стараться соответствовать спросу. Компания контролирует около 56% мирового рынка, и многие из клиентов в последнее время выражают озабоченность столь высокой концентрацией производственных мощностей на Тайване. Весь мир остаётся в зависимости от маленького острова, подверженного воздействию стихийных бедствий и растущих амбиций континентального соседа.
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