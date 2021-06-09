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После победы над дефицитом AMD и NVIDIA ждут несколько лет непрерывного роста выручки

Лидер рынка CATL в числе подозреваемых.
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Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ10 позиций
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
-31 000р на 14Tb Seagate в Ситилинке

Формально растянувшаяся на месяц «заочная» версия Computex 2021 в действительности довольно быстро затерялась в каких-то индивидуальных информационных поводах, и летняя апатия начала накрывать новостные ленты быстрее обычного. В этих условиях аналитики CFRA выдали свой «луч света в тёмном царстве», опубликовав оптимистичный прогноз по развитию полупроводниковой отрасли до середины десятилетия.

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Источник изображения: BBC

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По сути, авторы аналитической записки считают, что с дефицитом полупроводниковых компонентов в большинстве сфер экономики удастся покончить к первому кварталу 2022 года, и после этого многих участников рынка ожидает десятилетний «суперцикл», характеризуемый непрерывным ростом выручки. К числу счастливчиков, которые от этих тенденций выиграют, авторы прогноза относят компании AMD, NVIDIA, Marvell, NXP Semiconductors и ON Semiconductor. Две последние смогут получить выгоду от бурного развития автопрома, который будет не только переходить на электротягу, но и внедрять системы автопилота.

Marvell будет продвигать свою продукцию в телекоммуникационном секторе, а AMD и NVIDIA получат выгоду от спроса на компоненты для высокопроизводительных вычислений. Игровые решения тоже не забыты, включая консоли. В автомобильном сегменте AMD сможет предлагать не только свои исконные разработки, но и продукцию поглощаемой компании Xilinx. Компания NVIDIA на автомобильном буме заработает посредством своих компонентов серверного класса и процессоров Tegra.

К середине десятилетия содержание полупроводниковых компонентов в серверном сегменте будет увеличиваться на 19% ежегодно, в сегменте смартфонов – на 13%, а автомобильный ограничится 10-11% в год. Именно автопром таит в себе максимальный потенциал роста, пусть и умеренными темпами.

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Lamerusha Lat
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