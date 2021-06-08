Apple пытается договориться с китайскими производителями о поставках аккумуляторов для электромобилей
Агентство Reuters продолжает поддерживать слухи о том, что к 2024 году Apple выйдет на рынок электромобилей. Теперь источники сообщают, что американский гигант начал вести переговоры с китайскими компаниями CATL и BYD по поводу поставок тяговых аккумуляторов.
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Американский заказчик пытается склонить китайские компании к организации производства аккумуляторов на территории США, и к этой идее они относятся настороженно с учётом напряжённости международной обстановки. Судя по всему, выбор на CATL и BYD пал из-за масштаба их бизнеса – первая из компаний является мировым лидером по поставкам тяговых аккумуляторов для электромобилей, вторая довольствуется четвёртым местом, но долгое время лидировала в самом Китае.
Ожидается, что электромобили Apple будут использовать аккумуляторы с катодами на базе фосфата железа. Они имеют достаточно низкую плотность хранения электроэнергии и плохо переносят холода, но при этом менее взрывоопасны и обладают более высоким эксплуатационным ресурсом по сравнению с ячейками, оснащаемыми катодами с содержанием никеля. Наконец, аккумуляторы с фосфатом железа просто дешевле, а китайские производители демонстрируют способность быстро наращивать их объёмы выпуска.
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