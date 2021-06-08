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Аналитики Goldman Sachs считают, что пик полупроводникового кризиса уже пройден

Во втором полугодии ситуация начнёт улучшаться.
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Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ 6 видов
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
-30 000р на 14Tb Toshiba

Некоторые эксперты и участники рынка в своих прогнозах по срокам устранения дефицита полупроводниковых компонентов ссылаются на различные периоды 2022 года, но есть среди них и своего рода оптимисты. Как отмечает CNBC, аналитики Goldman Sachs сходятся во мнении, что худший момент рынок переживает сейчас, и дальше можно рассчитывать на улучшение.

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RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-60% от цены 4Tb WD Purple
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
-19 000р на 14Tb Seagate
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
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Источник изображения: TSMC

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Во втором полугодии, по мнению источника, ситуация с поставками полупроводниковых компонентов начнёт планомерно улучшаться. Почувствует это на себе и автомобильная промышленность, пусть и постепенно. Схожего прогноза склонны придерживаться и эксперты AlixPartners, которые ранее уже предсказали, что по итогам текущего года автомобильная промышленность лишится $110 млрд выручки. Правда, по их мнению, полного устранения дефицита автокомпонентов следует ожидать лишь в 2022 году.

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