Аналитики Goldman Sachs считают, что пик полупроводникового кризиса уже пройден
Некоторые эксперты и участники рынка в своих прогнозах по срокам устранения дефицита полупроводниковых компонентов ссылаются на различные периоды 2022 года, но есть среди них и своего рода оптимисты. Как отмечает CNBC, аналитики Goldman Sachs сходятся во мнении, что худший момент рынок переживает сейчас, и дальше можно рассчитывать на улучшение.
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Во втором полугодии, по мнению источника, ситуация с поставками полупроводниковых компонентов начнёт планомерно улучшаться. Почувствует это на себе и автомобильная промышленность, пусть и постепенно. Схожего прогноза склонны придерживаться и эксперты AlixPartners, которые ранее уже предсказали, что по итогам текущего года автомобильная промышленность лишится $110 млрд выручки. Правда, по их мнению, полного устранения дефицита автокомпонентов следует ожидать лишь в 2022 году.
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