Аналитики Jon Peddie Research выяснили, что в первом квартале текущего года было реализовано 119 млн графических процессоров, нашедших применение в персональных компьютерах, ноутбуках и планшетах. В статистику вошли и интегрированные графические решения, поэтому лидером сегмента уже который год остаётся Intel с долей более 68%. Этот рынок за год вырос на 38,74%, поскольку и объёмы продаж центральных процессоров увеличились на 39%.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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Вообще, авторы прогноза считают, что взрывной рост объёмов продаж ноутбуков, коих только в первом квартале было реализовано 89 млн штук, должен прекратиться в текущем году, поскольку учебные заведения исчерпают свои бюджеты на закупку «хромбуков», да и нескольким миллионам новых пользователей, на которых рассчитывают производители, попросту неоткуда взяться.

NVIDIA контролирует 81% рынка дискретной графики, за год она отвоевала у AMD шесть процентных пунктов. На рынке графических решений в целом, однако, AMD за счёт наличия в ассортименте гибридных процессоров обходит NVIDIA в показателях доли (16,65 против 15,17%). В натуральном выражении объёмы поставок графических процессоров в первом квартале последовательно сократились на 0,3%, Intel и AMD уменьшили объёмы поставок на 1,0%, зато NVIDIA смогла увеличить объёмы поставок сразу на 3,9%. Доля персональных компьютеров с дискретной графикой неуклонно растёт, к 2025 году она достигнет 26%. Общее же количество эксплуатируемых графических решений, включая интегрированные, к этому моменту вырастет до 3,33 млрд штук.