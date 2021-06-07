Doogee S97 Pro станет первым в мире смартфоном со встроенным лазерным дальномером
Китайская компания Doogee, один из ведущих производителей защищённых смартфонов, готовит к анонсу новую модель с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Но ближайшей новинкой производителя станет смартфон Doogee S97 Pro, первый в мире телефон с интегрированный лазерным дальномером.
Анонс модели ожидался ещё весной текущего года, но затем премьеру отложили до лета. Лазерные дальномеры будут полезны в топографической съёмке, при строительстве и для навигации. Теперь с помощью смартфона можно будет быстро и точно определить расстояние между объектами.
Что до технических характеристик Doogee S97 Pro, телефон будет оборудован HD+ дисплеем с разрешением 720 x 1 560 точек, размер которого составит 6,39 дюйма по диагонали. Защиту жидкокристаллической матрицы обеспечит стекло Corning Gorilla Glass.
Сердцем модели станет 12-нанометровая однокристальная система с графическим контроллером Mali-G76 MC4. Мобильный процессор имеет высокую производительность, но не может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения.
Однокристальная система в Doogee S97 Pro будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти, тогда как вместимость встроенного флеш-накопителя составит 128 ГБ. За автономность смартфона будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 8 500 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составит 33 Вт. На полную подзарядку потребуется примерно 3 часа. Беспроводная зарядка тоже есть. Мощность – 10 Вт.
Производитель обещает 2-3 дня автономной работы в режиме ожидания. В режиме просмотра видео время автономной работы составит 37 часов. Компания указывает, что этого хватит для просмотра всех частей Гарри Поттера. Также отметим 27 часов игр, 40 часов разговоров и 624 часа (26 дней) работы в режиме ожидания.
В смартфоне Doogee S97 Pro будет установлена основная камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Разрешение фронталки составит 16 Мп. Обе камеры получат поддержку алгоритмов искусственного интеллекта. Прочие параметры включают защиту от воды, пыли, ударов и экстремальных температур – IP68, IP69K и MIL-STD-810G.
Старт продаж новинки запланирован на 21 июня 2021 года. Купить Doogee S97 Pro можно будет на площадках AliExpress и Banggood. Заметим, что сейчас на AliExpress в официальном магазине компании указан диапазон цен 350-390 долларов в зависимости от комплекта.
Однако, первые покупатели смогут приобрести Doogee S97 Pro лишь за 200 долларов. Специальное предложение будет действовать в течение недели с момента старт продаж или пока компания не продаст первые три сотни смартфонов. Также вы можете выиграть Doogee S97 Pro. С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте китайской компании, перейдя по этой ссылке.
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