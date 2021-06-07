На этой неделе состоится официальный дебют Tesla Model S Plaid – самого быстрого серийного автомобиля с точки зрения способности достичь скорости в 100 км/ч за короткое время. В данном случае оно не превышает 1,99 секунды, хотя максимальная скорость машины ограничена разумными 320 км/ч. Стоимость этого варианта Tesla Model S начинается с $119 990 на рынке США, но ранее компания планировала представить ещё более быструю Plaid+ с запасом хода, увеличенным с 640 до 832 км, а также чуть более коротким периодом разгона до 100 км/ч. За эти преимущества покупателям пришлось бы доплатить $30 000, но теперь Electrek со ссылкой на Илона Маска (Elon Musk) сообщает, что Tesla Model S Plaid будет предлагаться только в базовой спецификации.

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Источник изображения: Tesla

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По мнению главы Tesla, запаса хода в 640 км достаточно большинству покупателей электромобилей, поскольку при таком пробеге за один день водитель вынужден делать как минимум одну остановку для удовлетворения своих физиологических потребностей и отдыха, и использовать эту паузу как раз можно для пополнения заряда тяговой батареи. В идеальном случае – от фирменной скоростной зарядной станции, конечно. Безусловно, какой-нибудь «союз дальнобойщиков Сибири» подобные аргументы поднимет на смех, но слов из песни не выкинешь, особенно если автором является Илон Маск.