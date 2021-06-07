Blackview представила недорогой планшет Tab 10 на базе ОС Android 11
Китайская компания Blackview анонсировала доступный планшетный компьютер. Новинка называется Blackview Tab 10. Модель производителя из Поднебесной будет конкурировать с планшетами Samsung и Huawei, став их более доступной альтернативой.
Blackview начала свою деятельность в 2013 году с выпуска защищённых смартфонов. Сейчас в её ассортименте уже есть и другие устройства, включая носимую электронику и планшетные компьютеры. Blackview Tab 10 работает на базе новой фирменного программного обеспечения Doke_P 1.0, которое построено на операционной системе Android 11. Оболочка предлагает обновлённый интерфейс и несколько новых приложений, а также обзавелась поддержкой ночного и игрового режимов.
Большинство доступных планшетных компьютеров оснащается аккумуляторными батареями на 5 000 мА*ч. В Blackview Tab 10 установлен аккумулятор, зарядная ёмкость которого составляет 7 480 мА*ч. Без подзарядки устройство может проработать 5,5 часа в режиме игр и 6 часов в режиме просмотра видео. Также полного заряда батареи хватит на 30 часов прослушивания музыки, а время автономной работы в режиме ожидания составляет 600 часов.
Несмотря на ёмкий аккумулятор, новинка может похвастаться тонким корпусом. Толщина составляет лишь 8,8 мм. Blackview Tab 10 тоньше большинства своих конкурентов. Планшет удобно лежит в руке за счёт покатой тыльной панели. Корпус изготовлен из алюминия.
На лицевой панели планшетного компьютера установлен жидкокристаллический дисплей формата Full HD+, окружённый тонкими рамками. Размер экрана составляет 10,1 дюйма по диагонали. Матрица имеет натуральную цветопередачу и высокую контрастность.
Аппаратная платформа Blackview Tab 10 строится на базе однокристального процессора MediaTek MTK8768. Система-на-кристалле способна обеспечить достаточный уровень производительности и хорошую плавность работы. Чипсет работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от комплектации.
В Blackview Tab 10 установлены 8-мегапиксельная фронтальная и 13-мегапиксельная основная камера. Планшет может работать в мобильных сетях четвёртого поколения и поддерживает подключение съёмной клавиатуры с чехлом.
Официальная рекомендованная производителем стоимость нового планшета составила 200 долларов. Однако, купить Blackview Tab 10 можно за 140 долларов (-30%) в период 7-11 июня 2021 года. С 12 по 20 июня 2021 года цена будет повышена до 150 долларов (-25%), после чего она вернётся к рекомендованным 200 долларов. Покупателям новинка доступна в серой, золотистой и серебристой расцветкой корпуса.
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