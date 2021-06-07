Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Blackview представила недорогой планшет Tab 10 на базе ОС Android 11

+
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming недорого в продаже
MSI 3080 Ti Ventus - дешевле такой же 3080
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
<b>В полтора раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
3080 MSI Gaming недорого в Ситилинке

Китайская компания Blackview анонсировала доступный планшетный компьютер. Новинка называется Blackview Tab 10. Модель производителя из Поднебесной будет конкурировать с планшетами Samsung и Huawei, став их более доступной альтернативой.



Blackview начала свою деятельность в 2013 году с выпуска защищённых смартфонов. Сейчас в её ассортименте уже есть и другие устройства, включая носимую электронику и планшетные компьютеры. Blackview Tab 10 работает на базе новой фирменного программного обеспечения Doke_P 1.0, которое построено на операционной системе Android 11. Оболочка предлагает обновлённый интерфейс и несколько новых приложений, а также обзавелась поддержкой ночного и игрового режимов.

Большинство доступных планшетных компьютеров оснащается аккумуляторными батареями на 5 000 мА*ч. В Blackview Tab 10 установлен аккумулятор, зарядная ёмкость которого составляет 7 480 мА*ч. Без подзарядки устройство может проработать 5,5 часа в режиме игр и 6 часов в режиме просмотра видео. Также полного заряда батареи хватит на 30 часов прослушивания музыки, а время автономной работы в режиме ожидания составляет 600 часов.

Несмотря на ёмкий аккумулятор, новинка может похвастаться тонким корпусом. Толщина составляет лишь 8,8 мм. Blackview Tab 10 тоньше большинства своих конкурентов. Планшет удобно лежит в руке за счёт покатой тыльной панели. Корпус изготовлен из алюминия.

На лицевой панели планшетного компьютера установлен жидкокристаллический дисплей формата Full HD+, окружённый тонкими рамками. Размер экрана составляет 10,1 дюйма по диагонали. Матрица имеет натуральную цветопередачу и высокую контрастность.

Аппаратная платформа Blackview Tab 10 строится на базе однокристального процессора MediaTek MTK8768. Система-на-кристалле способна обеспечить достаточный уровень производительности и хорошую плавность работы. Чипсет работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от комплектации.

В Blackview Tab 10 установлены 8-мегапиксельная фронтальная и 13-мегапиксельная основная камера. Планшет может работать в мобильных сетях четвёртого поколения и поддерживает подключение съёмной клавиатуры с чехлом.



Официальная рекомендованная производителем стоимость нового планшета составила 200 долларов. Однако, купить Blackview Tab 10 можно за 140 долларов (-30%) в период 7-11 июня 2021 года. С 12 по 20 июня 2021 года цена будет повышена до 150 долларов (-25%), после чего она вернётся к рекомендованным 200 долларов. Покупателям новинка доступна в серой, золотистой и серебристой расцветкой корпуса.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blackview
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Huawei вкладывает средства в создание собственной инфраструктуры для выпуска чипов
+
Богатейший человек планеты предпримет попытку её покинуть 20 июля
7
Перспектива возвращения в офисы к осени понравилась не всем работникам Apple
4
Samsung рассчитывает увеличить на десятки процентов выручку, не связанную с памятью
1
Blackview представила недорогой планшет Tab 10 на базе ОС Android 11
+
Тайваньские власти отправят на карантин тысячи рабочих, занятых в производстве чипов
6
Илон Маск заявил, что запаса хода в 640 км вполне достаточно для большинства электромобилей
25
Intel Core i9-11900KF на частоте 7043 МГц занял третье место в SuperPI 32M
3
Китайские власти начали блокировать учётные записи социальных сетей, связанные с пропагандой криптовалют
28
Сальвадор готов превратить биткоин в законное средство платежа
29

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 41
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 143
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
7 правил выбора и настройки монитора, сохранившие мне зрение несмотря на 12 часов в сутки за ПК
28
Дешевые USB флешки Techkey по ~3$ c AliExpress
21
Введение в гейм девелопмент или что бы я сказал самому себе 5 лет назад
60
Windows 10 Pro за 9 долларов и скидки до 55% на распродаже
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
1

Сейчас обсуждают

Church
16:47
Я думаю, скорее возможно с такой сложной формой более частые проблемы с равномерным или не черезмерным прижимом СО (в двое меньше площадь - два раза силнее прижим. А если кто то умный чуть ли не как с...
Вырезы на теплораспределителе процессоров AMD Raphael предназначены для конденсаторов
Bryant333
16:45
Качество видео в Фар Край 5 явно не лучшее. Графон там на высоком уровне. Дешевая пропаганда.
Игры разных поколений: энтузиаст сравнил графику Far Cry 6 и Far Cry 5
X-Zes
16:43
ощущение, что для FC5 графику на минимум поставили, она там лучше, чем на видео
Игры разных поколений: энтузиаст сравнил графику Far Cry 6 и Far Cry 5
Антон вырезай его
16:41
этот кал убили читеры, баги, лаг сервера, системные требования. как грицца, кушайте сами
Временный гоночный режим в PUBG развеселит игроков
Morph ☢
16:41
флойд мейвезер - 100+Лямов $ Пол ~20Лямов $ Точно будет известно после публикации продаж с просмотров. И не стоит забывать про рекламу + лямы баксов .... Например за бой с Мени, Флойд получил 300 лям...
Флойд Мейвезер не смог выиграть бой против блогера, прорекламировал криптовалюту и получил $50 млн
Shock Memes
16:40
Что мешало купить когда они были? Вы когда майнбум начался только решили купить видюху? А сидишь сейчас на чем? Гт8500 или что?
Разработчики отечественного шутера Pioner рассказали о боевой системе и оружии
Зеновий Радеонович
16:36
майнеры еще будут ходить по рынках и предлагть "дядь, ну купи карточку". Но геймеры должны остаться непреклонными: 2 месяца после установления рек. цен в магазинах, карточки не покупать ни у кого.
Аналитики прогнозируют Bitcoin падение до 23 000 долларов
Твоя мамка
16:35
Мне 150 много. Я привык без масштабирования вообще
7 правил выбора и настройки монитора, сохранившие мне зрение несмотря на 12 часов в сутки за ПК
Александр Горнов
16:34
лучше бы уже выпустили geforce 3050 с защитой от майнинга и за 20к рублей
GeForce RTX 3080 Ti ощутимо снизила эффективность добычи для большинства популярных криптовалют
Вова Огонь
16:32
А тем временем Рогозин играет на гитаре. Кстати, у Безоса зачётные очки. Хочу се такие же.
Богатейший человек планеты предпримет попытку её покинуть 20 июля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем