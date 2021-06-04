Тайвань перенёс первую волну пандемии в прошлом году достаточно благополучно, чему способствовала как естественная, так и искусственная изоляция острова от потенциальных распространителей инфекции из-за его пределов. В мае этого года статистика новых случаев заражения на Тайване начала расти тревожными темпами, и власти присвоили обстановке третий уровень опасности, до полного локдауна остаётся лишь один шаг.

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Как поясняет Nikkei Asian Review, с 11 мая на Тайване выявлено более 8000 случаев заражения COVID-19, количество смертельных исходов достигло 187. Снабжение острова вакциной оставляет желать лучшего, поскольку из 23,5 млн населения лишь 2,4% прошли соответствующую процедуру.

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Источник изображения: TSMC

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Японские СМИ теперь сообщают, что крупнейший в мире провайдер услуг по тестированию чипов King Yuan Electronics (KYEC), на двое суток остановил работу двух предприятий на Тайване, которые отвечают за 80% его выручки. У 77 сотрудников, включая 73 мигрантов (преимущественно с Филиппин), на этой неделе тест на коронавирус дал положительный результат. Компании пришлось заручиться поддержкой Минздрава Тайваня, чтобы начать тестирование всех 7300 сотрудников, работающих на двух предприятиях. Остановка производства на двое суток будет использоваться не только для тестирования персонала, но и для дезинфекции помещений.

Данные меры сократят выручку KYEC за июнь на 4-6%, но пока компания рассчитывает компенсировать упущенное за счёт дополнительных смен. Являющийся клиентом этой компании тайваньский разработчик мобильных процессоров MediaTek уже заявил, что его июньская выручка тоже пострадает из-за перерыва в работе KYEC. Клиентами тайваньского подрядчика также являются Qualcomm, Intel, NVIDIA и Novatek.

Власти Тайваня рассчитывают за три дня протестировать до 4000 человек при помощи мобильных пунктов, развёрнутых в этой местности. Здесь находится не менее 10 000 трудовых мигрантов с Филиппин и из Вьетнама, всего их на Тайване в постоянном режиме работает не менее 700 тысяч человек. Ускорение вакцинации населения Тайваня улучшило бы защищённость производственных объектов, но рассчитывать на это в сложившейся обстановке пока не приходится.