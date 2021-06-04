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Китайская промышленность сделает серьёзный вклад в борьбу с дефицитом чипов

Только ситуацию с передовыми компонентами это не улучшит.
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<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном
<b>В полтора раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Эксперт Natixis, чьи комментарии приводит CNBC, предрекает некоторые перекосы в результате предпринимаемых производителями усилий по борьбе с нехваткой полупроводниковых компонентов. Примитивные чипы, выпускаемые по зрелым литографическим технологиям, промышленность вскоре сможет выпускать в значительных количествах. Особенно на этом направлении может отличиться Китай, который может рассчитывать на расширение мощностей при помощи государственных средств.

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<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
В полтора раза упала цена 6Tb WD Black
Очень дешевая 3060 в составе компа - дешевле 1660Ti
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
Сравнялись цены 3060 и 2060
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам
-40 000р на 6900XT - цены пошли вниз
-25% от цены 4Tb WD Purple
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз

Источник изображения: Yahoo

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В результате цены на некоторые массовые и недорогие компоненты в итоге даже могут рухнуть, если возникнет перепроизводство. С выпуском сложных компонентов по передовым технологиям всё гораздо сложнее, как поясняют эксперты. Даже если объёмы их производства удастся увеличить, рост сопутствующих расходов неизбежно отразится на ценах в сторону повышения. Усугубляет ситуацию и стремление многих государств к технологической независимости: растить национальную промышленность – весьма дорогое удовольствие, и за него придётся платить не только государству, но и конечным потребителям.

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аналитика полупроводники китай дефицит
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Renegade1979
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sop18
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sop18
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