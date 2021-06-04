Эксперт Natixis, чьи комментарии приводит CNBC, предрекает некоторые перекосы в результате предпринимаемых производителями усилий по борьбе с нехваткой полупроводниковых компонентов. Примитивные чипы, выпускаемые по зрелым литографическим технологиям, промышленность вскоре сможет выпускать в значительных количествах. Особенно на этом направлении может отличиться Китай, который может рассчитывать на расширение мощностей при помощи государственных средств.

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Источник изображения: Yahoo

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В результате цены на некоторые массовые и недорогие компоненты в итоге даже могут рухнуть, если возникнет перепроизводство. С выпуском сложных компонентов по передовым технологиям всё гораздо сложнее, как поясняют эксперты. Даже если объёмы их производства удастся увеличить, рост сопутствующих расходов неизбежно отразится на ценах в сторону повышения. Усугубляет ситуацию и стремление многих государств к технологической независимости: растить национальную промышленность – весьма дорогое удовольствие, и за него придётся платить не только государству, но и конечным потребителям.