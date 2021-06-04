По информации Bloomberg, компания Apple в ближайшие месяцы представит сразу две новинки в сегменте планшетов. До конца текущего года выйдет обновлённый iPad mini, а в следующем году будет представлен iPad Pro с возможностью беспроводной зарядки.

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Источник изображения: Bloomberg

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iPad Pro нового модельного года также сменит заднюю крышку с алюминиевой на стеклянную, чтобы обеспечить необходимые для работы беспроводной зарядки условия. О дизайне нового iPad mini известно лишь то, что рамки вокруг экрана станут тоньше, но изучается и вероятность отказа от размещения кнопки Home на передней панели. Функция беспроводной зарядки пока редко встречается в планшетах, поэтому Apple претендует с этой точки зрения на звание новатора. Разумеется, через штатный порт Thunderbolt планшет будет заряжаться быстрее, чем беспроводным способом. Функция обратной зарядки, которая позволит делиться запасом электроэнергии с другим устройством, тоже изучается. В сегменте смартфонов она тоже успела получить распространение.

К концу текущего года Apple может выпустить и более тонкий планшет iPad в начальной комплектации, который заинтересует учащихся. Для компании планшетные устройства сейчас являются достаточно востребованной категорией продукции, поэтому стремление Apple регулярно их обновлять легко объяснимо.