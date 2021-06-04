В наши дни даже относительно технически простые автомобили сложно выпускать, обходясь без полупроводниковых компонентов, а более совершенные модели буквально напичканы электроникой. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные Deloitte, в прошлом году доля электроники в себестоимости автомобилей в среднем достигала 40% против 18% два десятилетия назад.

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Источник изображения: Nissan Motor

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Очевидно, что при такой степени зависимости автопрома от полупроводниковой продукции перебои с поставками последней на деятельности производителей сказываются самым прямым образом. Анонсируя год назад электрический кроссовер Ariya, компания Nissan Motor обещала начать его продажи через двенадцать месяцев, но теперь она вынуждена отложить запуск новинки до зимы, и провести его в ограниченном объёме на домашнем рынке в Японии. На экспорт флагманский электромобиль марки начнёт поставляться ещё позже.

Кстати, это не мешает Nissan сохранять уверенность, что тираж Ariya в первый год после начала продаж достигнет нескольких десятков тысяч экземпляров. Автопроизводителям приходится выкручиваться в условиях дефицита компонентов, но глава Nissan недавно заявил, что компания не станет закупаться чипами не несколько месяцев вперёд, как это делает один крупный японский конкурент. Вместо этого Nissan намеревается улучшить прогнозирование спроса и планирование объёмов производства, наладив более плотный информационный обмен с поставщиками самих полупроводниковых чипов.