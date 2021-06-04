Многочасовые очереди за GeForce RTX 3080 Ti наблюдались не только в Японии. Издание PC Mag поделилось хроникой событий в изложении некоторых очевидцев, которые начали занимать места в очереди к одному из крупных магазинов популярной сети в Лос-Анджелесе ещё за сутки до старта продаж.

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Источник изображения: PC Mag

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Дело в том, что эта американская торговая сеть заранее сообщила, что первую партию видеокарт GeForce RTX 3080 Ti серии Founders Edition распродаст исключительно через физические магазины по рекомендованной производителем цене ($1199). Подобное заявление сразу привлекло желающих купить новинку со всей округи, но на окрестности Лос-Анджелеса было выделено всего 64 экземпляра. В принципе, об этом стало известно ещё накануне днём, но это не остановило готовых надеяться на чудо, и они занимали очередь уже после 16:30 по местному времени среды, когда протяжённость очереди уже перевалила за 64 человека. К утру четверга в очереди уже находилось около 200 человек, большинство из них спали на складных стульях по периметру магазина, укрывшись пледами или воспользовавшись спальным мешком. Самые практичные привезли с собой палатки.

Получившие места в очереди в пределах первых 64 мест признавались, что им поступали предложения уступить место в очереди за $2500, не считая затрат на покупку самой видеокарты. Крутились вокруг и лица, не скрывавшие своих целей применить GeForce RTX 3080 Ti в майнинге, они были готовы купить видеокарту за $2000 и более. Понятно, что многие участники этих событий ушли домой уставшими и разочарованными.