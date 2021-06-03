Глава NVIDIA считает, что криптовалюты пустили глубокие корни в обществе
Японское издание IT Media оказалось одним из тех источников, которые перевели выдержки из пресс-конференции основателя NVIDIA на Computex 2021 на родной для себя язык, из-за чего знакомиться с ними приходится уже в изложении машинного перевода. Одно из интересных замечаний, сделанных Дженсеном Хуаном (Jen-Hsung Huang) на Computex 2021, касалось прогнозов по поводу развития криптовалютного рынка.
реклама
реклама
Он подчеркнул, что знать будущее наверняка не может никто, поэтому NVIDIA не берётся утверждать, что сохранит ограничитель производительности в майнинге на всех будущих игровых видеокартах – возможно, в какой-то момент он просто не потребуется. Сейчас компания просто старается развести ускорители CMP и игровые видеокарты по двум целевым аудиториям, и надеется, что уже в этом году цены на видеокарты в рознице станут ниже.
Сама по себе технология блокчейн останется надолго, её удобно использовать в различных процессах и финансовых расчётах. Не исчезнет и майнинг криптовалют как явление. По словам главы NVIDIA, криптовалюты пустили глубокие корни в обществе. При этом он считает, что в течение года ажиотаж вокруг популярных ныне криптовалют всё же ослабнет.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила