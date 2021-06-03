Японское издание IT Media оказалось одним из тех источников, которые перевели выдержки из пресс-конференции основателя NVIDIA на Computex 2021 на родной для себя язык, из-за чего знакомиться с ними приходится уже в изложении машинного перевода. Одно из интересных замечаний, сделанных Дженсеном Хуаном (Jen-Hsung Huang) на Computex 2021, касалось прогнозов по поводу развития криптовалютного рынка.

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Источник изображения: NVIDIA

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Он подчеркнул, что знать будущее наверняка не может никто, поэтому NVIDIA не берётся утверждать, что сохранит ограничитель производительности в майнинге на всех будущих игровых видеокартах – возможно, в какой-то момент он просто не потребуется. Сейчас компания просто старается развести ускорители CMP и игровые видеокарты по двум целевым аудиториям, и надеется, что уже в этом году цены на видеокарты в рознице станут ниже.

Сама по себе технология блокчейн останется надолго, её удобно использовать в различных процессах и финансовых расчётах. Не исчезнет и майнинг криптовалют как явление. По словам главы NVIDIA, криптовалюты пустили глубокие корни в обществе. При этом он считает, что в течение года ажиотаж вокруг популярных ныне криптовалют всё же ослабнет.