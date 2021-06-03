Американский энтузиаст Splave взялся за экстремальный разгон восьмиядерного процессора Ryzen 7 5800X, подняв его частоту до 6.0 ГГц с помощью жидкого азота в материнской плате ASRock AQUA X570 на базе однимённого чипсета AMD. Присутствующая на материнской плате гидроизоляция удобна для проведения экспериментов с жидким азотом, а штатная система охлаждения с интегрированным водоблоком в данном случае не нужна.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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На указанной частоте процессор сохранил активность восьми ядер и шестнадцати потоков, что позволило пройти тест HWBot x265 4K с результатом 28,555 кадра в секунду.

Источник изображения: HWBot, Splave

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С таким достижением американец смог стать лучшим не только в модельном рейтинге, но и среди всех процессоров с восемью ядрами. В абсолютном рейтинге ему далеко до вершины – результат соответствует только 242-й позиции.