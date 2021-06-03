Мобильная платформа AMD получит поддержку PCI Express 4 и DDR5 в следующем году
Собрав в кучу все графические и текстовые фантазии разного рода источников по поводу планов AMD в процессорном сегменте, ресурс VideoCardz сообщил о намерениях компании выпустить в первом квартале 2022 года гибридные процессоры Rembrandt с архитектурой Zen 3+ и графической подсистемой Navi 2. В целом, это будут первые гибридные процессоры AMD с графикой поколения RDNA 2.
реклама
реклама
Более того, они впервые предложат поддержку в мобильном сегменте памяти типа DDR5 и LPDDR5, а также интерфейса PCI Express 4.0. Некоторые источники утверждают, что процессоры Rembrandt будут лишены кеш-памяти третьего уровня. Выпускаться они могли бы по 6-нм технологии, но оправдаются ли подобные ожидания, пока утверждать нельзя.
В начале следующего года, по данным других источников, появятся и настольные процессоры с архитектурой Zen 3 семейства XT, но при этом они не получат тот самый дополнительный кеш третьего уровня на отдельном кристалле, который AMD демонстрировала на этой неделе. В чём будет заключаться обновление, пока сказать сложно.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила