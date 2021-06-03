Собрав в кучу все графические и текстовые фантазии разного рода источников по поводу планов AMD в процессорном сегменте, ресурс VideoCardz сообщил о намерениях компании выпустить в первом квартале 2022 года гибридные процессоры Rembrandt с архитектурой Zen 3+ и графической подсистемой Navi 2. В целом, это будут первые гибридные процессоры AMD с графикой поколения RDNA 2.

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Источник изображения: Broly_X1

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Более того, они впервые предложат поддержку в мобильном сегменте памяти типа DDR5 и LPDDR5, а также интерфейса PCI Express 4.0. Некоторые источники утверждают, что процессоры Rembrandt будут лишены кеш-памяти третьего уровня. Выпускаться они могли бы по 6-нм технологии, но оправдаются ли подобные ожидания, пока утверждать нельзя.

В начале следующего года, по данным других источников, появятся и настольные процессоры с архитектурой Zen 3 семейства XT, но при этом они не получат тот самый дополнительный кеш третьего уровня на отдельном кристалле, который AMD демонстрировала на этой неделе. В чём будет заключаться обновление, пока сказать сложно.