Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

HiSilicon полна решимости обзавестись собственным производством процессоров

Вне зависимости от дальнейшей ситуации с американскими санкциями.
1
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

С середины сентября прошлого года TSMC лишилась права поставлять компоненты собственного производства для нужд Huawei Technologies с связанных с нею компаний. Даже выделив торговую марку Honor в самостоятельную структурную единицу, Huawei не смогла удержаться от потери значительной доли рынка смартфонов. Как отмечает китайское издание Caixin, представители HiSilicon в частной беседе выразили готовность двигаться к организации собственного производства процессоров вне зависимости от того, сохранятся ли санкции против материнской компании Huawei.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Источник изображения: TSMC

реклама

Группа китайских компаний с мая 2020 года уже создаёт экспериментальную производственную линию без технологий и оборудования из США, на которой можно будет выпускать 28-нм чипы. Она начнёт выдавать продукцию в текущем году, при необходимости используемый при её создании опыт китайские компании внедрят у себя на производстве.

В целом, эксперты Boston Consulting Group ожидают, что уже к 2024 году на территории Китая будет обрабатываться 20% кремниевых пластин типоразмера 300 мм. Сейчас вклад КНР в мировое производство полупроводниковых компонентов не превышает 6%, и примерно в такой же пропорции страна обеспечивает собственные потребности в электронных компонентах. Местные автопроизводители уже столкнулись с дефицитом компонентов в размере от 10 до 30% от потребности, поскольку основную часть элементной базы приходится импортировать. К середине десятилетия Китай будет уступать только Тайваню и Южной Корее по объёмам производства полупроводниковой продукции.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

литографическое производство полупроводники huawei tsmc китай hisilicon китайские производители
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Американская торговая сеть выставила GeForce RTX 3080 Ti по рекомендованной цене
2
HiSilicon полна решимости обзавестись собственным производством процессоров
1
TSMC уже приступила к строительству предприятия в Аризоне, которое будет выпускать 5-нм чипы
2
Palit представила видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti в сериях GameRock и GamingPro
18
Чипсет Intel для процессоров Alder Lake-S прошёл сертификацию PCI Express
1
AMD подчёркивает, что трёхмерная компоновка памяти будет доступна высокопроизводительным процессорам
3
Процессоры AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G свой день рождения отмечают 13 апреля
1

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 22
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 24
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как майнинг Chia изменил цены на SSD и HDD в российских магазинах — ситуация месяц назад и сейчас
36
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
156
Ключ к Windows 10 Pro за 1 100 рублей доступен на летней распродаже
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
19
Для начинающих музыкантов: подбор аккордов для гитары и бас партии с помощью компьютера
13
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование лучших игровых компьютеров
4
Обзор недорогих смарт-часов ZTE Watch Live
+

Сейчас обсуждают

kemanorell
07:49
Первая ласточка на длинном пути назад к нормальности...
Американская торговая сеть выставила GeForce RTX 3080 Ti по рекомендованной цене
Roditch
07:48
Видеокарта по цене пары производительных ноутбуков с дисткреткой? Не интересно.
MSI представила ограниченную серию GeForce RTX 3090 SUPRIM 35th Anniversary
VictoR_VK
07:47
Я вот одного не могу понят насчет дисков- Нахрена ставить в домашний комп на 100500 терабайтов диски? Там что держат то на них?Одновременно играть в большие игры сразу никто не будет, фильмы проще в п...
Как майнинг Chia изменил цены на SSD и HDD в российских магазинах — ситуация месяц назад и сейчас
Roditch
07:45
Надо быть откровенно недалёким человеком, что бы собирать огнемёт и т.п. по игре.
Ubisoft показала самодельное оружие из Far Cry 6 и посоветовала на повторять увиденного
ego0550
07:42
Говенному коду, который упирается в однопоточность - это все как мертвому припарка.
Настольные процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 снабдят L3-кэшем V-Cache — прирост fps до 25 %
Roditch
07:40
Учитывая сколько стоят кредитовозки, то производители автомобилей ещё не скоро перейдут со старых техпроцесссов на что-то более новое.
TSMC уже приступила к строительству предприятия в Аризоне, которое будет выпускать 5-нм чипы
Ник Хобо
07:36
Деньги может принести егс. Галенкин банкует!
Crysis 2 Remastered и Crysis 3 Remastered выйдут на ПК и консолях этой осенью
Roditch
07:35
Чем больше янки и саксы пытаются прижать Китай, тем сильнее он становится.
HiSilicon полна решимости обзавестись собственным производством процессоров
Анатолий Молдаванов
07:33
Ну согласен, но вот на micron задержки чуть больше у меня получаются, чем на самсунг. Да и с таймингами чуть хуже.
Настольные процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 снабдят L3-кэшем V-Cache — прирост fps до 25 %
wwr222
07:32
Через RTSS иногда получается неравномерная загрузка по ядрам.Через драйвер получше.Но с RTSS-плавнее
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем