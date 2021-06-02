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TSMC уже приступила к строительству предприятия в Аризоне, которое будет выпускать 5-нм чипы

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На этой неделе генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) выступил перед инвесторами и акционерами с заявлением о начале строительства предприятия в Аризоне стоимостью $12 млрд, которое начнёт выпуск 5-нм продукции по заказу клиентов с 2024 года. Из неофициальных источников известно, что на соседних участках могут расположиться до пяти дополнительных предприятий, которые будут построены в ближайшие 10-15 лет. По крайней мере, такую информацию предоставило агентство Reuters, хотя оно же ранее утверждало, что американские власти заинтересованы в строительстве шести предприятий TSMC в ближайшие три года.

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Источник изображения: TSMC

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Вполне вероятно, что TSMC сможет претендовать на часть $54 млрд, выделенных властями США на стимулирование развития отечественной полупроводниковой промышленности. Предприятие в Аризоне сможет выпускать не более 20 тысяч кремниевых пластин в месяц, если верить ранее опубликованной информации, поэтому существенного влияния на ситуацию в отрасли оно не окажет. Это в большей степени символичный жест руководства TSMC, нежели проект с адекватными экономическими перспективами.

Глава TSMC попутно сообщил, что компания разработала вариант 5-нм техпроцесса, который пригодится заказчикам в автомобильном секторе, хотя полагаться на него в разрешении ситуации с дефицитом компонентов всё равно не приходится. Данный техпроцесс заказчики смогут использовать для проектирования процессоров, применяемых в системах автопилота, например. Подавляющее большинство автомобильной электроники ещё долго будет обходиться более зрелыми литографическими технологиями.

Не отстаёт TSMC и от графика подготовки к началу производства 3-нм изделий на предприятии Fab 18 на острове Тайвань. Серийный выпуск продукции начнётся во второй половине следующего года, как и планировалось. Всего в этом году компания потратит на расширение производства $30 млрд, за три ближайших года на эти нужды будет выделено $100 млрд.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc сша тайвань
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