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Анонсирован OUKITEL WP9 – NFC и 8 000 мА*ч за 160 долларов с наушниками в подарок

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Китайская компания OUKITEL представила смартфон WP9, который отличается защищённым корпусом, поддержкой технологии Near Field Communication и низкой ценой. Новинка поступает в продажу сегодня, 2 июня 2021 году, а первые покупатели смогут купить OUKITEL WP9 на AliExpress и получить в подарок полностью беспроводные наушники.



Главной особенностью смартфона является встроенная аккумуляторная батарея, зарядная ёмкость которой составляет 8 000 мА*ч. Производитель заявляет, что новинка может проработать до 48 часов в нормальном режиме использования. Время автономной работы в режиме ожидания достигает 760 часов. Кроме того, устройство можно использовать в качестве портативного аккумулятора за счёт поддержки технологии обратной проводной зарядки.



В OUKITEL WP9 установлено 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-модуль рассчитан на 128 ГБ. При этом внутреннее хранилище можно расширить картой microSD. Корпус смартфона обладает защитой от воды и пыли по стандартам IP68/69K. Также китайским производителем заявлено соответствие стандарту MIL-STD-810G.



Телефон можно ронять на твёрдую поверхность и погружать по воду на глубину до 1,5 метра на полчаса. Все разъёмы дополнены заглушками, на углах установлены дополнительные резиновые вставки, а на торцах – металлические пластины. Всё это призвано повысить уровень прочности смартфона.



OUKITEL WP9 получил 5,86-дюймовый дисплей формата HD+ с разрешением 720 x 1 520 пикселей и соотношением сторон 19 к 9. Прикрывает матрицу стекло Gorilla Glass, устойчивое к царапинам. Спереди есть широкий вырез с 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Сзади установлены модули на 16 Мп, 2 Мп и 0,3 Мп. Обе камеры в новинке поддерживают алгоритмы искусственного интеллекта.



Аппаратная платформа смартфона строится вокруг 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio P60. Мобильный процессор работает на частоте до 2,0 ГГц и имеет графический контроллер ARM Mali-G72 MP с частотой 800 МГц. Из прочего отметим поддержку технологии распознавания лиц, биометрический сенсор, NFC с Google Pay и режим подводной съёмки.



Как мы отмечали в начале, рекомендованная стоимость OUKITEL WP9 составила 160 долларов. В период 2-9 июня 2021 года первые 300 покупателей вместе со смартфоном получат полностью беспроводные наушники за 25 долларов в подарок. На официальном сайте компании будет разыграно десять смартфонов OUKITEL WP9. Победителей объявят 4 июня 2021 года. С деталями конкурса можно ознакомиться по этой ссылке.
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Анонсирован OUKITEL WP9 – NFC и 8 000 мА*ч за 160 долларов с наушниками в подарок
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D3v1L0rN
09:21
Ну, так и делаем.
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hiveliberty
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