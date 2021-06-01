На презентации Intel, которая предваряла открытие Computex 2021, представители компании довольно скупо прокомментировали сроки появления процессоров Alder Lake, пообещав поделиться новыми подробностями до конца года. Из неофициальных источников известно, что настольные версии Alder Lake будут представлены в ноябре, поэтому у партнёров Intel есть достаточно времени в запасе для подготовки к этому событию.

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Следует помнить, что процессорам в исполнении LGA 1700 потребуются новые материнские платы – они смогут принимать модули памяти типа DDR5 и платы расширения с поддержкой PCI Express 5.0, как ожидается. В базе данных сертификационного органа PCI-SIG зоркими японскими блогерами был обнаружен таинственный новый чипсет Intel, который прошёл сертификацию седьмого мая.

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Источник изображения: PCI-SIG

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Для него гарантируется совместимость с интерфейсом PCI Express 4.0 в режиме x4, но это ровным счётом никак не ограничивает возможность поддержки PCI Express 5.0 силами встроенного в центральный процессор контроллера. Достаточно вспомнить историю внедрения PCI Express 4.0 силами AMD – новый интерфейс «выехал» на рынок на горбу центральных процессоров этой марки, а материнские платы в этом отношении не демонстрировали единодушия.