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Процессоры AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G свой день рождения отмечают 13 апреля

Но в продажу поступят только 5 августа.
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Сегодня стало известно, что гибридные процессоры AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G с архитектурой вычислительных ядер Zen 3 свой жизненный путь в рознице начнут с пятого августа, но обращение к сайту производителя позволяет уточнить не только их технические характеристики, но и маркировки, а также официальную дату анонса.

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Источник изображения: AMD

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В этом источнике в качестве такой даты упоминается 13 апреля текущего года. Очевидно, всё это время AMD тщательно скрывала от пользователей факт существования данных процессоров. Коробочные версии этих процессоров оснащаются охладителями Wraith Stealth, а уровень TDP не превышает 65 Вт.

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Теги

amd apu amd zen 3 ryzen 7 5700g ryzen 5 5600g
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LorDex
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LEVAK
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Aналог DLSS от AMD повышает FPS на 60-300% и работает даже на старых картах RX 500, Vega и GTX 1000
Maxim Shved
15:01
"3080ti куда мощнее" . Куда мощнее то? В жоре?
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