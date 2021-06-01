Сегодня стало известно, что гибридные процессоры AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G с архитектурой вычислительных ядер Zen 3 свой жизненный путь в рознице начнут с пятого августа, но обращение к сайту производителя позволяет уточнить не только их технические характеристики, но и маркировки, а также официальную дату анонса.

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Источник изображения: AMD

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В этом источнике в качестве такой даты упоминается 13 апреля текущего года. Очевидно, всё это время AMD тщательно скрывала от пользователей факт существования данных процессоров. Коробочные версии этих процессоров оснащаются охладителями Wraith Stealth, а уровень TDP не превышает 65 Вт.