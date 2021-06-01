Hyundai рассчитывает на корейских производителей микросхем в борьбе с дефицитом
Многие страны сейчас пытаются стимулировать развитие национальной полупроводниковой промышленности, чтобы меньше зависеть от импорта компонентов. В Южной Корее развиты как автопром, так и электронная промышленность, просто до сих пор их интересы пересекались не так сильно. По информации Business Korea, компания Hyundai Motor на фоне дефицита компонентов обратилась к местным контрактным производителям с целью изучения возможности выпуска отдельных электронных компонентов.
реклама
реклама
Список из восьми компонентов, которые Hyundai хотела бы получать от корейских производителей, включает разного рода микроконтроллеры, драйверы для дисплеев автомобильных развлекательных систем и силовую электронику. Поскольку некоторые из компонентов требуется производить по 65-нм технологии, особо высоких требований к потенциальным исполнителям не предъявляется. Основную часть компонентов на конвейеры Hyundai и Kia поставляют немецкая Infineon, швейцарская STMicroelectronics, нидерландская NXP Semiconductors и американская Texas Instruments.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила