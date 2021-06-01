Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Hyundai рассчитывает на корейских производителей микросхем в борьбе с дефицитом

Осталось дождаться взаимности.
+
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Многие страны сейчас пытаются стимулировать развитие национальной полупроводниковой промышленности, чтобы меньше зависеть от импорта компонентов. В Южной Корее развиты как автопром, так и электронная промышленность, просто до сих пор их интересы пересекались не так сильно. По информации Business Korea, компания Hyundai Motor на фоне дефицита компонентов обратилась к местным контрактным производителям с целью изучения возможности выпуска отдельных электронных компонентов.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Источник изображения: Hyundai Motor

реклама

Список из восьми компонентов, которые Hyundai хотела бы получать от корейских производителей, включает разного рода микроконтроллеры, драйверы для дисплеев автомобильных развлекательных систем и силовую электронику. Поскольку некоторые из компонентов требуется производить по 65-нм технологии, особо высоких требований к потенциальным исполнителям не предъявляется. Основную часть компонентов на конвейеры Hyundai и Kia поставляют немецкая Infineon, швейцарская STMicroelectronics, нидерландская NXP Semiconductors и американская Texas Instruments.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung полупроводники автомобили hyundai
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Hyundai рассчитывает на корейских производителей микросхем в борьбе с дефицитом
+
EK представит системы охлаждения на Computex 2021
3
NVIDIA подтвердила цены и характеристики GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti
51
Флагманский процессор Samsung Exynos получит графику AMD RDNA 2
11
За игры на борту электромобилей Tesla будут отвечать компоненты AMD
4
AMD продемонстрировала возможность интеграции памяти на процессорах Ryzen 5000
79

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 24
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как подготовить ПК и ноутбук для корректного обновления на Windows 10 May 2021 Update (21H1)
21
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
86
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
17
Ключ к Windows 10 Pro за 1 100 рублей доступен на летней распродаже
Chromebook - прогресс или же втягивание в зависимость от сервисов Google
7
Для начинающих музыкантов: подбор аккордов для гитары и бас партии с помощью компьютера
7
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование лучших игровых компьютеров
1

Сейчас обсуждают

Renegade1979
13:29
Гейпарад это нормально, потому как пидарасы есть везде, даже в Думе (МилоновЪ сделал вид шо это не про него), а Талибан или ИГИЛ ненормально, как и политика государственного терроризма и этнических чи...
Выход военного шутера Land of War: The Beginning перенесли из-за запрещённой символики
Дмитрий Пугачёв
13:29
Игра собрана в нативном режиме, проект OpenXRay16.
S.T.A.L.K.E.R. запустили на российском процессоре "Эльбрус‑8С"
Сарумян
13:27
потанцевал веги ещё не раскрыт, куда вы лезете. Наобещали и кинули. Раньше потанцевал были эпичнее. Помню с ДХ12 у АМД обещали прирост 400%
AMD запустит свой аналог технологии DLSS уже 22 июня
Nepol Annael
13:27
бот-говноед
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование лучших игровых компьютеров
Evgeniy Som
13:26
Давай так нубик конченный, я согласен потратить время чтобы доказать но если я буду прав то ты подтвердишь звания "нубяры без мозгового". Если все устраивает то пиши в комменте что согласен. Так хотя ...
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
Юрий Комаров
13:26
а шаг влево, шаг в право расстрел
Видеокарты начали возвращаться в магазины РФ – GeForce 3080 в 4.6 раза дороже рекомендованной цены
Александра Иванова
13:26
Осенью 2021 года +\- пара месяцев. И биток 100+. Некоторые делают прогноз в 288 и даже 400 тысяч. Мы еще находимся на бычьем рынке, а не на медвежьем. Просто хомяков щас бреют.
Очередное падение Эфира обрушило доходы майнеров в 3 раза – GeForce RTX 3080 окупается за 21 месяц
Дмитрий Пугачёв
13:25
Я так понимаю стрим вы совсем не смотрели? Объясняется же всё, что игра не оптимизирована под wliv архитектуру Эльбруса от слова "СОВСЕМ". Выполнен первый запуск, который показывает, что игра в принци...
S.T.A.L.K.E.R. запустили на российском процессоре "Эльбрус‑8С"
CryptoMinerUass
13:24
Должно. У самого 570. Но она майнит. Думаю проверить на рабочей 550. 8)))
AMD запустит свой аналог технологии DLSS уже 22 июня
Александра Иванова
13:24
Ну иди хуярь мать, хуле выебываешься?
Очередное падение Эфира обрушило доходы майнеров в 3 раза – GeForce RTX 3080 окупается за 21 месяц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем