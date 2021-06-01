Многие страны сейчас пытаются стимулировать развитие национальной полупроводниковой промышленности, чтобы меньше зависеть от импорта компонентов. В Южной Корее развиты как автопром, так и электронная промышленность, просто до сих пор их интересы пересекались не так сильно. По информации Business Korea, компания Hyundai Motor на фоне дефицита компонентов обратилась к местным контрактным производителям с целью изучения возможности выпуска отдельных электронных компонентов.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Источник изображения: Hyundai Motor

реклама

Список из восьми компонентов, которые Hyundai хотела бы получать от корейских производителей, включает разного рода микроконтроллеры, драйверы для дисплеев автомобильных развлекательных систем и силовую электронику. Поскольку некоторые из компонентов требуется производить по 65-нм технологии, особо высоких требований к потенциальным исполнителям не предъявляется. Основную часть компонентов на конвейеры Hyundai и Kia поставляют немецкая Infineon, швейцарская STMicroelectronics, нидерландская NXP Semiconductors и американская Texas Instruments.