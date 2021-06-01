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EK представит системы охлаждения на Computex 2021

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3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
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Словенская компания EK, ведущий производитель систем жидкостного охлаждения, примет участие в выставке Computex 2021, которая будет проходить с 1 по 4 июня 2021 года. Её мероприятие начнётся в 19:00 по Центральноевропейскому летнему времени (20:00 МСК).



Эдвард Кёниг, основатель EK, заявил, что в связи с ростом производительности современного аппаратного обеспечения, производителям приходится бороться с проблемой охлаждения. Решить её пытается компания EK. Она предлагает комплексные решения для профессионалов и энтузиастов, которые позволяют существенно упростить жизнь.

На выставке Computex 2021 компания проведёт онлайн-ивент под слоганом «Лучше. Быстрее. Холоднее.», в рамках которого представит новые продукты в четырёх линейках: EK Fluid Works, Quantum, AIO и EK Fluid Gaming. Производитель покажет системы активного охлаждения, новые кулеры и жидкостное охлаждение. Представители EK расскажут пользователям о преимуществах новинок и о сроках выхода на рынок.

В последний день выставки Computex 2021, 4 июня, словенская компания проведёт дополнительное мероприятие, в рамках которого пользователи смогут в режиме онлайн задать вопросы экспертам EK. Отвечать будут топ-менеджеры Атилла Гобор, Яка Клеменчич, Александер Джокович и Санди Логар. Мероприятие запланировано на 20:00 МСК.
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fattal
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Tess Oushen
12:00
Почему они снизятся?
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DiLouk
11:59
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Aналог DLSS от AMD повышает FPS на 60-300% и работает даже на старых картах RX 500, Vega и GTX 1000
Andrey Ivanov
11:59
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Aналог DLSS от AMD повышает FPS на 60-300% и работает даже на старых картах RX 500, Vega и GTX 1000
Lamerusha Lat
11:57
С преподом надо было позаниматься немного.
Для начинающих музыкантов: подбор аккордов для гитары и бас партии с помощью компьютера
daimos
11:55
Что значит откуда?! Ситилинк нашептал - раз народ тьюринги берет за 70 и 3060 за 100, то почему бы и нет
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Lamerusha Lat
11:55
Это же женский автомобиль. :))
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Andrey Ivanov
11:54
пол года терпели еще пол года потерпите а там медвежий рынок у битка - дешевыми картами конечно не закидают но цены снизятся...хотя я вообще буду 2023 год ждать и 40хх серию
GeForce RTX 3070 Ti в России оценили в 57 900 рублей, а GeForce RTX 3080 Ti – в 116 900 рублей
Наблюдательный
11:51
Ничего, навалят еще тошнотного амдного шарпа.
Aналог DLSS от AMD повышает FPS на 60-300% и работает даже на старых картах RX 500, Vega и GTX 1000
Lamerusha Lat
11:51
К сожалению, таких, которые нахмурят брови и перестанут брать железо, единицы. Остальные будут брать оборудование по завышенным ценам, никуда не денутся.
GeForce RTX 3070 Ti в России оценили в 57 900 рублей, а GeForce RTX 3080 Ti – в 116 900 рублей
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