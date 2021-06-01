EK представит системы охлаждения на Computex 2021
Словенская компания EK, ведущий производитель систем жидкостного охлаждения, примет участие в выставке Computex 2021, которая будет проходить с 1 по 4 июня 2021 года. Её мероприятие начнётся в 19:00 по Центральноевропейскому летнему времени (20:00 МСК).
Эдвард Кёниг, основатель EK, заявил, что в связи с ростом производительности современного аппаратного обеспечения, производителям приходится бороться с проблемой охлаждения. Решить её пытается компания EK. Она предлагает комплексные решения для профессионалов и энтузиастов, которые позволяют существенно упростить жизнь.
На выставке Computex 2021 компания проведёт онлайн-ивент под слоганом «Лучше. Быстрее. Холоднее.», в рамках которого представит новые продукты в четырёх линейках: EK Fluid Works, Quantum, AIO и EK Fluid Gaming. Производитель покажет системы активного охлаждения, новые кулеры и жидкостное охлаждение. Представители EK расскажут пользователям о преимуществах новинок и о сроках выхода на рынок.
В последний день выставки Computex 2021, 4 июня, словенская компания проведёт дополнительное мероприятие, в рамках которого пользователи смогут в режиме онлайн задать вопросы экспертам EK. Отвечать будут топ-менеджеры Атилла Гобор, Яка Клеменчич, Александер Джокович и Санди Логар. Мероприятие запланировано на 20:00 МСК.
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