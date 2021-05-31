XPG предложит память типа DDR5-7400 в третьем квартале
Ещё в ноябре прошлого года одиночный модуль памяти преодолел отметку DDR4-7000, но ему для этого пришлось использовать жидкий азот. Память типа DDR5, поддержку которой в этом году должны реализовать настольные процессоры Intel семейства Alder Lake, уже активно рекламируется производителями. Как отмечает VideoCardz, не стала исключением и марка XPG, заявившая о своих намерениях предложить модули DDR5 в третьем квартале.
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Даже если процессоры Alder Lake дебютируют в ноябре, как это обещают свежие слухи, заблаговременное появление совместимой памяти никого не огорчит. XPG готова предлагать модули DDR4 объёмом от 8 до 32 Гбайт, с RGB-подсветкой и без неё, а диапазон частотных характеристик в номинальном режиме расположится от DDR4-6000 до DDR4-7400. При наличии подходящих условий вполне будет достижим режим DDR4-12600, как обещает пресс-релиз. Напряжение питания будет снижено с 1,2 до 1,1 В, а функция ECC добавит поддерживающим её системам стабильности.
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