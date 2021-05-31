За последние четыре года Intel удвоила объёмы обработки кремниевых пластин
Трансляция Intel с открытия Computex 2021 не обошлась без выступления генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), который сосредоточился на обсуждении состояния дел в полупроводниковой отрасли. По его словам, последствия пандемии будут чувствоваться на протяжении ближайших десяти лет, и одно из них подразумевает сохранение спроса на вычислительные устройства и компоненты на более высоком уровне.
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Глава Intel повторил свой тезис о том, что на полное устранение дефицита компонентов участникам рынка может потребоваться до двух лет. В свою очередь, Intel за последние четыре года увеличила количество обрабатываемых кремниевых пластин в два раза, но «узкими местами» становятся возможности подрядчиков. Одному из них процессорный гигант помог расширить производство подложек для чипсетов и процессоров, собираемых на предприятии Intel во Вьетнаме. В целом, как отметил позже Стив Лонг (Steve Long), за прошедшие три года Intel также вложила $4,5 млрд в расширение производства изделий, не имеющих отношения к центральным процессорам.
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