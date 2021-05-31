Корпорация Intel взяла на себя смелость открыть виртуальное мероприятие Computex 2021, вставив в первую часть своей корпоративной трансляции обращение организаторов мероприятия к аудитории. Когда в прелюдиями было покончено, слово взял Стив Лонг (Steve Long), корпоративный вице-президент Intel, отвечающий за продажи клиентских продуктов.

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Источник изображения: Intel

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Ему было поручено рассказать о новых процессорах Tiger Lake-U и коммерческом успехе представленных ранее процессоров Tiger Lake-H, которые предложили любителям игр в портативном окружении долгожданные восемь ядер в сочетании с 10-нм техпроцессом. Стив Лонг пояснил, что за первые три недели поставок тираж процессоров Tiger Lake-H превысил отметку в один миллион экземпляров. Это в три раза быстрее обычного, а к концу года на основе данных процессоров будет выпущено более сотни моделей ноутбуков.