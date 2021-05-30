Ресурс Barron’s приводит комментарии аналитиков New Street Research по поводу состояния дел с реализацией смартфонов марки Apple в этом году. Некоторые источники верят, что Apple удастся с сентября прошлого года по сентябрь нынешнего реализовать 234 млн iPhone, но специалисты New Street Research не разделяют подобного оптимизма.

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Источник изображения: Salon

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По их словам, в реальности Apple не сможет продать более 180-200 млн iPhone, и осеннее обновление линейки смартфонов будет прохладно встречено рынком. Если серия iPhone 12 хотя бы принесла поддержку 5G, то улучшения характеристик их преемников будут незначительными. Акции Apple в итоге могут потерять до 30% своей курсовой стоимости, как считают авторы аналитической записки.