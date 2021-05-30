Спада на рынке ПК опасаются не все эксперты
Акции HP Inc. после публикации квартального отчёта компании снизились в цене, хотя компания демонстрировала впечатляющую динамику роста основных показателей. Многие аналитики пришли к выводу, что пик спроса на рынке персональных компьютеров уже пройден, и дальнейшая динамика будет отрицательной. Ресурс Barron’s собрал комментарии тех аналитиков, которые с этой точкой зрения не согласны.
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Например, представители Citigroup убеждены, что по мере нормализации ситуации с поставками компонентов издержки HP Inc. снизятся, а потребности рынка в компьютерах закрепятся на новом, более высоком уровне даже после завершения пандемии. Аналитики Morgan Stanley считают, что сохранению высокого спроса на ПК будет способствовать коммерческий сегмент и низкий уровень обеспеченности современными компьютерами в образовательном секторе. Эксперты также сходятся во мнении, что дефицит сформировал приличный отложенный спрос, который будет реализован в полной мере только после нормализации поставок комплектующих. Это значит, что в ближайшие месяцы спрос на ПК точно не будет снижаться.
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