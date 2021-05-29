Logitech: дефицит компонентов сохранится до осени
Не секрет, что производящая периферийные устройства компания Logitech во время первой волны пандемии стала одним из бенефициаров массового перехода на удалённую работу и дистанционное обучение – одних только веб-камер рынку потребовалось очень много, что вызвало перебои с поставками.
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Глава Logitech Брэкен Дэррелл (Bracken Darrell), как отмечает Reuters, в интервью швейцарскому изданию Finanz und Wirtschaft рассказал о текущем состоянии дел на рынке.
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Компании удаётся противостоять дефициту компонентов за счёт выбора альтернативных поставщиков и внесения изменений в спецификации своих изделий, если существующие партнёры не в силах удовлетворить спрос. И всё же, руководитель Logitech убеждён, что дефицит комплектующих продлится ещё от трёх до шести месяцев, а в худшем случае – не менее года, в зависимости от специфики конкретной отрасли.
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