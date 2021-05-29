GeForce RTX 3070 Ti в исполнении Gigabyte наследили в таможенной базе данных
В неизбежности анонса GeForce RTX 3070 Ti сомневаться почти не приходится – по некоторым данным, видеокарта поступит в продажу уже десятого июня, а формальный дебют состоится уже на следующей неделе. Портал ЕЭК в этом смысле становится вторичным источником информации о видеокартах этой модели в исполнении Gigabyte Technology.
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Как можно понять из записи на этом сайте, Gigabyte готовит не менее девяти модификаций GeForce RTX 3070 Ti, включая те, что будут выпущены под маркой AORUS. Всем им положен объём памяти 8 Гбайт, предусмотрены и варианты с повышенными частотами.
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Некоторые дистрибьюторы уже завели соответствующие позиции в свои прайс-листы, хотя пока и без указания цен. Из частотных характеристик упоминается только соответствующий параметр для памяти – 19 ГГц.
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