Рано или поздно Intel и AMD вернутся к ценовым войнам
Квартальные отчёты крупнейших производителей ПК вдохновили экспертов Citi Research на публикацию свежих прогнозов по поводу перспектив его развития. Во-первых, были ранжированы заявления представителей отрасли в отношении сроков сохранения дефицита комплектующих. HP Inc. рассчитывает на его ослабление к концу года, Dell предлагает подождать до следующего года, а Lenovo вообще отсчитывает до полутора лет от текущего момента, пытаясь предсказать сроки наступления долгожданного облегчения.
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В апреле объёмы поставок ноутбуков уже снизились на 13% по отношению к марту, и пока такую динамику можно отчасти объяснить дефицитом компонентов для их производства, но рано или поздно спрос начнёт снижаться на постоянной основе. Возможно, тогда-то Intel и AMD будут вынуждены вернуться к ценовой войне в конкуренции за потребителя. Правда, когда наступит этот благословенный миг, представители Citi Research не сообщают.
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