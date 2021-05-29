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Рано или поздно Intel и AMD вернутся к ценовым войнам

Рынок не будет расти вечно.
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3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Квартальные отчёты крупнейших производителей ПК вдохновили экспертов Citi Research на публикацию свежих прогнозов по поводу перспектив его развития. Во-первых, были ранжированы заявления представителей отрасли в отношении сроков сохранения дефицита комплектующих. HP Inc. рассчитывает на его ослабление к концу года, Dell предлагает подождать до следующего года, а Lenovo вообще отсчитывает до полутора лет от текущего момента, пытаясь предсказать сроки наступления долгожданного облегчения.

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RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
RTX 3070 и 3080 в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Источник изображения: Twitter, AMD

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В апреле объёмы поставок ноутбуков уже снизились на 13% по отношению к марту, и пока такую динамику можно отчасти объяснить дефицитом компонентов для их производства, но рано или поздно спрос начнёт снижаться на постоянной основе. Возможно, тогда-то Intel и AMD будут вынуждены вернуться к ценовой войне в конкуренции за потребителя. Правда, когда наступит этот благословенный миг, представители Citi Research не сообщают.

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