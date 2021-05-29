Квартальные отчёты крупнейших производителей ПК вдохновили экспертов Citi Research на публикацию свежих прогнозов по поводу перспектив его развития. Во-первых, были ранжированы заявления представителей отрасли в отношении сроков сохранения дефицита комплектующих. HP Inc. рассчитывает на его ослабление к концу года, Dell предлагает подождать до следующего года, а Lenovo вообще отсчитывает до полутора лет от текущего момента, пытаясь предсказать сроки наступления долгожданного облегчения.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT RTX 3070 и 3080 в XPERT.RU сильно дешевле чем везде -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Источник изображения: Twitter, AMD

реклама

В апреле объёмы поставок ноутбуков уже снизились на 13% по отношению к марту, и пока такую динамику можно отчасти объяснить дефицитом компонентов для их производства, но рано или поздно спрос начнёт снижаться на постоянной основе. Возможно, тогда-то Intel и AMD будут вынуждены вернуться к ценовой войне в конкуренции за потребителя. Правда, когда наступит этот благословенный миг, представители Citi Research не сообщают.