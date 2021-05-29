Специалисты TrendForce на этой неделе заявили, что спрос на новые серверные процессоры Intel и AMD начнёт расти в третьем квартале, поскольку производители серверных систем смогут частично преодолеть дефицит отдельных компонентов из-за снижения спроса со стороны производителей смартфонов, которые озабочены эпидемиологической ситуацией в Индии.

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Эксперты Benchmark воодушевлены перспективами AMD на серверном рынке, поскольку ожидают, что в ближайшие несколько лет компания будет увеличивать свою долю, которая до сих пор не пропорциональна передовым качествам продукции и интересу клиентов.

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Источник изображения: Twitter, AMD

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Руководство AMD давно перестало отвечать на просьбы спрогнозировать долю рынка в серверном сегменте, но оно хотя бы не отметает вероятность превышения этим показателем исторического максимума, который в позапрошлом десятилетии достигал 26%.