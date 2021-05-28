В изложении Barron’s квартальный отчёт HP Inc. выглядит более увлекательным, чем простое ковыряние в сухой статистике. В минувшем квартале компания увеличила совокупную выручку на 27,3% до $15,9 млрд, что почти на миллиард долларов США выше ожиданий рынка.

реклама

анонсы и реклама Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Источник изображения: Bloomberg

реклама

На 27% выросла и выручка HP Inc. в сегменте персональных систем, до $10,6 млрд. Потребительские ПК профильную выручку подняли на 72%, а коммерческие – только на 10%. Напомним, у Dell динамика роста выручки в потребительском секторе была более скромной, причём в денежном выражении коммерческий сектор предсказуемо перевешивал.

В количественном выражении поставки персональных систем HP Inc. в прошлом квартале выросли на 44%, причём ноутбуки поднялись на 63%, а настольные системы опустились на 5%. Неплохо себя чувствовал и бизнес HP Inc. по производству устройств печати. Выручка выросла на 28% до $5,3 млрд, в потребительском секторе количество продаваемых принтеров выросло на 45%, в коммерческом – на 22%.

Глава компании Энрике Лорес (Enrique Lores) признался, что с дефицитом комплектующих HP Inc. борется и за счёт упрощения ассортимента продукции, а также заключения долгосрочных контрактов. Трудности не помешают рынку ПК испытать в этом году подъём – в HP Inc. верят, что ежедневно в мире будет продаваться почти миллион компьютеров, как в былые годы. В прошлом году ёмкость рынка в компании оценивали на 40% ниже.