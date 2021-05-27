Операционные расходы NVIDIA выросли на 63% преимущественно из-за Mellanox
Квартальный отчёт NVIDIA по форме 10-Q предоставляет достаточно дополнительной информации, чтобы продолжить публикацию новостей на соответствующие темы. Раскрыв структуру своих операционных расходов за минувший квартал, компания подчеркнула, что основной прирост был связан с присоединением израильской компании Mellanox.
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По крайней мере, её потребности съели львиную долю прироста расходов NVIDIA на исследования и разработки, которые в минувшем квартале увеличились на 57% до $1,153 млрд. Материнская компания признаёт, что по сравнению с прошлым годом увеличила штат. Административные и маркетинговые расходы выросли на 77% до $520 млн, и здесь «заслуга» поглощения Mellanox тоже прослеживалась. Более того, в эту статью вошли и расходы, связанные с предстоящим поглощением Arm, которое NVIDIA рассчитывает завершить к началу следующего календарного года.
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