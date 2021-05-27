Япония находится в не самой благополучной с точки зрения стихийных бедствий зоне, поэтому перебои с электроснабжением здесь стали регулярным явлением. Как отмечает Nikkei Asian Review, новый глава Panasonic Юки Кусуми (Yuki Kusumi) собирается использовать разработки компании в сфере энергетики для решения местных инфраструктурных проблем.

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Источник изображения: AP, Nikkei Asian Review

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Японская корпорация намеревается наладить выпуск небольших электростанций, которые будут генерировать электроэнергию при помощи солнечных батарей и запасать её в аккумуляторах, а в пасмурную погоду и ночью электричество смогут вырабатывать топливные водородные элементы. В любом случае, штатный аккумулятор будет выступать в роли своего рода «буфера» на тот период, когда электричество не будет вырабатываться указанными способами. По словам представителя Panasonic, себестоимость получаемой электроэнергии при этом будет не выше нынешней.