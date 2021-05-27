О том, что Илону Маску (Elon Musk) не чужда идея вертикальной интеграции, можно судить хотя бы по истории развития компании Tesla под его началом. Поэтапно этот автопроизводитель пришёл к тому, что процессоры для собственных систем автопилота начал разрабатывать своими силами, а тяговые аккумуляторы – выпускать, пусть и в сотрудничестве с Panasonic.

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Теперь Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что Tesla не только делать большие авансовые платежи поставщикам электронных компонентов в обмен на гарантии стабильности отгрузки продукции, но и не исключает идею покупки собственных производственных мощностей.

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Источник изображения: Electrek, Tesla

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Пожалуй, самое сложное полупроводниковое изделие, которое сейчас используется в машинах Tesla – это процессоры FSD собственной разработки, которые для неё по 14-нм технологии выпускает компания Samsung Electronics. Ранее возникали слухи, что чип следующего поколения станет 5-нм, но пока они никак не подтвердились. Многие отраслевые эксперты скептически отнеслись к перспективе покупки компанией Tesla собственных мощностей по выпуску чипов. Современное предприятие этого профиля может стоить не один десяток миллиардов долларов, на поддержание его работоспособности нужны не только существенные материальные средства, но и управленческие компетенции. Вряд ли Tesla захочет ввязываться в такую историю ради решения дефицита компонентов в среднесрочной перспективе.