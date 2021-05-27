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Глава NVIDIA считает, что основной спрос генерируют профессиональные майнеры

Им и предназначаются ускорители серии CMP.
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От превращения четверга в «день NVIDIA» нас уберегло то обстоятельство, что на квартальной отчётной конференции основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) чаще спрашивали о направлениях бизнеса, имеющих отношение к серверному сегменту, да и в целом «Остапа несло» меньше обычного. На этот раз больше конкретных заявлений даже прозвучало из уст финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress).

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Источник изображения: Getty Images

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Некоторые комментарии руководства NVIDIA относительно рынка видеокарт всё же стоит выделить, поскольку оба представителя компании необычно много говорили о криптовалютном факторе. Дженсен Хуан заявил, что за счёт поставок ускорителей CMP компания сможет удовлетворить спрос на графические процессоры со стороны майнеров, и геймеры будут страдать в минимальной степени. Руководство NVIDIA не может с точностью определить, какую часть выручки определяют майнеры, но на динамику игровой выручки они совершенно точно сильно повлияли в прошедшем квартале. Если же рассматривать спрос среди майнеров в отдельности, то основную его часть создают профессиональные участники. Именно им и предназначаются ускорители CMP, от реализации которых NVIDIA в наступившем квартале рассчитывает выручить до конца июля не менее $400 млн.

При этом основатель NVIDIA не боится, что «криптопохмелье» после второй волны криптовалютного бума окажется сильнее, чем после первого. Тогда графические решения семейства Pascal были на излёте своего жизненного цикла, и после завершения криптовалютной лихорадки просто не были востребованы любителями игр. Сейчас GeForce RTX находится в начале жизненного цикла, на решения с поддержкой трассировки лучей предстоит перейти не менее чем 85% любителей игр, поэтому если видеокарты вдруг не будут востребованы майнерами, их с удовольствием приобретут геймеры.

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