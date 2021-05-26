Автопроизводители обычно ставят амбициозные цели по электрификации автопарка применительно к рынкам отдельных регионов, поскольку очевидно, что не все страны готовы стимулировать масштабный переход на электротягу, в каких-то случаях он будет затруднён в силу климатических особенностей или больших затрат на развитие зарядной инфраструктуры.

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Как отмечает The Wall Street Journal, американская корпорация Ford Motor готова заявить о переходе 40% продаваемых новых автомобилей на электротягу к 2030 году, причём именно на мировом рынке, а не в отдельном регионе.

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Источник изображения: Zuma Press

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Если говорить о более близкой перспективе, то к 2025 году инвестиции Ford Motor в разработку и производство электромобилей будут увеличены с ранее обещанных $22 млрд до $30 млрд. Примечательно, что мириться с убыточностью Ford при этом тоже не собирается, уже к 2023 году компания рассчитывает увеличить норму операционной прибыли с 4 до 8%. Всё это звучит амбициозно и воодушевляюще, но реализация соответствующих планов потребует от Ford существенных инвестиций.