На этой неделе о результатах квартала должна отчитаться компания NVIDIA, и ресурс Seeking Alpha уже предвосхищает это событие описанием прогнозов аналитиков по финансовым показателям компании в отчётном периоде.

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Источник изображения: YouTube, NVIDIA

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Выручка, по мнению большинства экспертов, достигнет $5,41 млрд, что на 75,6% больше результата аналогичного периода предыдущего года. Норма прибыли расположится на уровне 66%. Игровые решения принесут NVIDIA примерно $2,69 млрд, почти удвоив результаты по сравнению с показателем годичной давности, но этот рост будет существенно сдерживаться дефицитом комплектующих для производства видеокарт.

Наконец, в серверном сегменте NVIDIA должна выручить около $2 млрд, что примерно соответствует приросту на 85%. Подобная динамика во многом обусловлена присоединением Mellanox, хотя и классические продукты NVIDIA для серверного применения должны были пользоваться стабильным спросом.