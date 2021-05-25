По компоновочным решениям процессоров Alder Lake компания Intel опередит конкурентов
Накануне компания Intel сообщила о готовности цифрового проекта кристалла с вычислительными блоками процессоров Meteor Lake, который будет выпускаться по 7-нм технологии. Прежде чем эти процессоры появятся на рынке, нас ожидает встреча с 10-нм процессорами Alder Lake, аналогичным образом использующими продвинутые компоновочные решения. Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на технологической конференции JPMorgan даже заявил, что по применяемым технологическим решениям процессоры Alder Lake позволят Intel опередить конкурентов.
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Поскольку речь шла о конце 2021 года, можно с некоторой уверенностью говорить, что процессоры Alder Lake действительно выйдут в ноябре. Глава Intel приписывает им комбинацию производительных и экономичных ядер, а также сочетание нескольких разнородных кристаллов, объединённых на подложке. По словам Гелсингера, в этой сфере Intel значительно опередит соперников к моменту дебюта Alder Lake.
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