Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel готова к ценовой конкуренции в серверном сегменте

На войне все средства хороши.
2
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Куча RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке

На технологической конференции JPMorgan выступил и генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), что позволило нам уравновесить набор цитат главы конкурирующей компании в новостной ленте.

реклама

анонсы и реклама
2Tb Seagate: -30% за пару дней
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
<b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Источник изображения: Intel

реклама

Начать хотелось бы с комментариев Гелсингера относительно сроков возвращения Intel к технологическому лидерству. Он убеждён, что к 2024 году компания достигнет технологического паритета с конкурентами, а также вернётся к ежегодному улучшению своих процессоров. Рынок сейчас сдерживается объёмами поставок продукции, но Intel и сейчас находится в более выигрышном положении по сравнению с конкурентами, а после строительства нескольких новых предприятий будет ещё лучше готова к росту спроса на свою продукцию.

В текущей конкурентной обстановке на серверном рынке Intel считает допустимым использовать методы ценовой конкуренции. Возможно, они ухудшают финансовые показатели компании, но позволяют удержать долю рынка или увеличить её. В первом квартале серверный сегмент достиг локального минимума, и далее Intel ожидает только увеличения спроса на свою профильную продукцию.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel финансы xeon
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Глава Intel заявил, что полупроводники важнее нефти
+
Intel готова к ценовой конкуренции в серверном сегменте
2
AMD считает, что архитектуре Arm определённо найдётся место в серверном сегменте
+
AMD подтвердила готовность представить 5-нм процессоры в 2022 году
1
AMD убеждена, что сможет увеличивать объёмы поставок продукции в этом году
1
Лиза Су считает, что только трёхмерная компоновка откроет дорогу к новому уровню производительности
5
Серверные процессоры Intel Granite Rapids могут выйти в конце следующего года
1

Интересные материалы

Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 44
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 32
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
183
Устраняю типовой производственный дефект охлаждения зоны VRM материнской платы HUANAHZHI X79
78
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
21
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
9
Waifu2X (DeadSix27, OpenCL/CV) - увеличение разрешения изображений в аниме стиле используя ИИ
17
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
2

Сейчас обсуждают

Иннокентий Васильевич
10:39
А какая проблема со словом "удалении". С чего браузеру его подчеркивать?
Роскомнадзор дал Google сутки на удалении запрещённого контента
Виктор Шторм
10:39
На украинский оверклокерс зайди для сравнения. Будешь удивлён.
Игровые видеокарты NVIDIA возвращаются в российские магазины – высокие цены и небольшой ассортимент
Виктор Шторм
10:37
Альпинистское то зачем? Купи снайперскую винтовку с хорошим глушителем. Да не в людей ёлы-палы, в фермы стреляй.
Игровые видеокарты NVIDIA возвращаются в российские магазины – высокие цены и небольшой ассортимент
ахахах
10:36
да пора им вобще сворачиваться
Роскомнадзор дал Google сутки на удалении запрещённого контента
Виктор
10:35
"Он убеждён, что к 2024 году компания достигнет технологического паритета с конкурентами" Тем временем Интел нет в списке крупных покупателей EUV сканеров на ближайшие годы, а 10 суперфин не дотягивае...
Intel готова к ценовой конкуренции в серверном сегменте
zit
10:35
Какой смысл в автономности? Долгосрочного хранения с созранением стоимости? А , ну мы увидели как он за неделю рухнул с 60к до 40к :D кто успел , тот сохранился) 2,3 и прочие пункты о чем это? рабочие...
Майнинг угрожает экологии, ведь только Биткоин потребляет энергии больше, чем Швеция или Украина
x.7
10:35
Здесь учтено только потребление банковских серверов, без людей и всего сопутствующего для их жизнедеятельности и функционирования офисов. Причем только 100 крупнейших. А еще сколько тысяч мелких. Ты и...
Майнинг угрожает экологии, ведь только Биткоин потребляет энергии больше, чем Швеция или Украина
Ацкий Сотона
10:35
Да вы бы почитали материалы по этому бесу , он там категорически оскарблен - "тем что он убивал , пытал насиловал людей , по его словам , во благо , а эти гнусные негодяи исказили его подвиг" дословно...
IT-комитет Госдумы назвал 20 ресурсов, попадающих под законопроект об открытии филиалов в РФ
wwr222
10:34
Мои скрепы в 91 году рухнули...
IT-комитет Госдумы назвал 20 ресурсов, попадающих под законопроект об открытии филиалов в РФ
wwr222
10:33
Так создатели Озона и не скрывали,что название выбрали созвучное Амазону.
IT-комитет Госдумы назвал 20 ресурсов, попадающих под законопроект об открытии филиалов в РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем