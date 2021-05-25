Intel готова к ценовой конкуренции в серверном сегменте
На технологической конференции JPMorgan выступил и генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), что позволило нам уравновесить набор цитат главы конкурирующей компании в новостной ленте.
реклама
реклама
Начать хотелось бы с комментариев Гелсингера относительно сроков возвращения Intel к технологическому лидерству. Он убеждён, что к 2024 году компания достигнет технологического паритета с конкурентами, а также вернётся к ежегодному улучшению своих процессоров. Рынок сейчас сдерживается объёмами поставок продукции, но Intel и сейчас находится в более выигрышном положении по сравнению с конкурентами, а после строительства нескольких новых предприятий будет ещё лучше готова к росту спроса на свою продукцию.
В текущей конкурентной обстановке на серверном рынке Intel считает допустимым использовать методы ценовой конкуренции. Возможно, они ухудшают финансовые показатели компании, но позволяют удержать долю рынка или увеличить её. В первом квартале серверный сегмент достиг локального минимума, и далее Intel ожидает только увеличения спроса на свою профильную продукцию.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила