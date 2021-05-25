На технологической конференции JPMorgan выступил и генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), что позволило нам уравновесить набор цитат главы конкурирующей компании в новостной ленте.

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Источник изображения: Intel

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Начать хотелось бы с комментариев Гелсингера относительно сроков возвращения Intel к технологическому лидерству. Он убеждён, что к 2024 году компания достигнет технологического паритета с конкурентами, а также вернётся к ежегодному улучшению своих процессоров. Рынок сейчас сдерживается объёмами поставок продукции, но Intel и сейчас находится в более выигрышном положении по сравнению с конкурентами, а после строительства нескольких новых предприятий будет ещё лучше готова к росту спроса на свою продукцию.

В текущей конкурентной обстановке на серверном рынке Intel считает допустимым использовать методы ценовой конкуренции. Возможно, они ухудшают финансовые показатели компании, но позволяют удержать долю рынка или увеличить её. В первом квартале серверный сегмент достиг локального минимума, и далее Intel ожидает только увеличения спроса на свою профильную продукцию.