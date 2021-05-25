На технологической конференции JPMorgan глава AMD Лиза Су (Lisa Su) поделилась своими представлениями о проблеме дефицита компонентов в отрасли. Во-первых, она заявила, что ситуация нынешнего года отличается тем, что спрос высок во всех сегментах рынка.

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Источник изображения: AMD

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Во-вторых, она выразила уверенность в способности партнёров AMD способствовать увеличению объёмов поставок продукции в ближайшие два квартала. Компания даже подняла прогноз по темпам роста выручки – по итогам года она должна увеличиться не на 37%, как планировалось в начале текущего года, а на все 50%. Без увеличения объёмов поставок компонентов этого добиться было бы нельзя.