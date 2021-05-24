Серверные процессоры Intel Granite Rapids могут выйти в конце следующего года
Образцы 10-нм серверных процессоров Sapphire Rapids клиенты Intel получают прямо сейчас, к производству компания рассчитывает приступить до конца года, а массовые поставки организует в первой половине 2022 года. Преемниками этих процессоров должны стать Granite Rapids – первые 7-нм процессоры Intel серверного назначения. О сроках их анонса уже сообщает один робкий осведомитель.
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По словам источника, знакомого с планами Intel, анонс процессоров Granite Rapids состоится в четвёртом квартале следующего года. В потребительском сегменте 7-нм платформу Intel будут представлять процессоры Meteor Lake, они появятся не ранее 2023 года. К тому моменту компания должна не только ввести в строй собственные новые предприятия, но и расширить использование услуг TSMC. Многокристальная компоновка большинства массовых процессоров позволит как упростить создание новых модификаций, так и оптимизировать производственный процесс.
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