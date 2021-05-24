Отмена отмены: 6-нм процессоры AMD Warhol сохраняют шансы выйти на рынок
Ещё в апреле появились первые слухи о намерениях AMD пропустить архитектуру Zen 3+ в настольном сегменте, чтобы позже перейти на Zen 4. Подобное решение ставило под угрозу возможность появления процессоров Warhol, которые имели шансы пополнить ассортимент продукции AMD до конца текущего года. Японский энтузиаст Yuko Yoshida на прошлой неделе заявил, что работа над выводом процессоров Warhol на рынок возобновлена, и они будут выпускаться по 6-нм технологии, хотя формально причисляются к семейству 7-нм изделий.
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Интересно, что подобное «отсутствие изменений» в планах AMD подтвердил в Twitter известный завсегдатаям нашей конференции разработчик популярной утилиты для процессоров данной марки, Юрий Бублий. По всей видимости, выпуск новых процессоров в текущем году лучше отвечает планам AMD по конкурентному позиционированию продукции, чем ожидание анонса Zen 4.
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