По мнению опрошенных DigiTimes отраслевых источников, в третьем квартале этого года тенденция к росту цен на микросхемы оперативной памяти сохранится, и они увеличатся на двухзначное количество процентов. Более точная оценка не приводится, хотя понятно, что под формальное определение подойдёт как 11-процентный, так и 99-процентный прирост.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Речь идёт о контрактных ценах на оперативную память DRAM и твердотельную память типа NAND. Эти цены определяются для контрактов, действующих в течение определённого периода. Память также продаётся на рынке моментальных сделок, там колебания цен могут быть более заметными.